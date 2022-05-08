إصابة لقاء الخميسي خلال التمرين في الجيم.. ومصدر يكشف تطورات حالتها «صور»

تعرضت الفنانة لقاء الخميسي لإصابة في قدمها خلال ممارستها الرياضة داخل إحدي صالات الألعاب الرياضية، حسبما أعلنت عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

تفاصيل إصابة لقاء الخميسي

ونشرت لقاء الخميسي صورة لها خلال وجودها داخل «الجيم»، وعلقت عليها قائلة: «قبل الإصابة»، وذلك دون توضيح طبيعة الإصابة التي تعرضت لها.

ومن جانبه، قال مصدر مقرب من الفنانة لقاء الخميسي، إن الأخيرة تعرضت لإصابة في قدمها خلال التمرين قبل أيام، ولكنها استكملت التمرين دون أن تكترث بتعرضها لإصابة من الأساس، وبدأت تشعر بالآلام خلال وجودها في منزلها، ما دفعها للتوجه إلى طبيبها المعالج الذي طالبها بالراحة لمدة أسبوعين كاملين.

لقاء الخميسي تنشر صورة من داخل الجيم

وشدد المصدر في تصريحاته لـ«الوطن» أن لقاء الخميسي ملتزمة بتعليمات الطبيب، ولكنها بخير وصحة جيدة وتمارس حياتها بشكل طبيعي داخل منزلها.

آخر أعمال لقاء الخميسي

وكانت آخر أعمال لقاء الخميسي في الدراما التليفزيونية مشاركتها في بطولة مسلسل إجازة مفتوحة العام الماضي، الذي دارت أحداثه في إطار درامي كوميدي حول رب أسرة يفقد وظيفته وتحاصره الأزمات المادية، ويواجه العديد من الصعوبات في التعامل مع أبنائه وهم في سن المراهقة لتتوالى الأحداث في إطار دراما اجتماعية، والعمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

وشارك في بطولة العمل الفنانة سميحة أيوب التي جسدت دور والدة شريف منير، فيما ظهرت ملك قورة ودنيا ماهر بدوري شقيقتيه.