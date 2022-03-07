لقاء الخميسي بعد تكفل السيسي بعلاج مصطفى وليد: رئيس عظيم وأب حنون

وجهت الفنانة لقاء الخميسي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد استجابته لاستغاثة والدة الطفل مصطفى وليد، الذي يعاني من فشل في الجهاز الهضمي، إذ قرر التكفل بمصاريف علاجه، لاحتياجه زراعة جهاز هضمي بالكامل.

لقاء الخميسي تعلق على تكفل الرئيس بعلاج الطفل مصطفى

نشرت لقاء الخميسي، صورة من خبر «الوطن» عن تكفل الرئيس السيسي بعلاج الطفل مصطفى وليد، وعلقت عليه عبر خاصية «الاستوري» بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «يا ريس يا عظيم يا أب يا حنون».

وكانت لقاء الخميسي، من الفنانات الداعمات لحالة الطفل مصطفى وليد، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وطالبت بالتبرع له، لأن قيمة العملية التي يحتاج لها تبلغ مليوني دولار، لأنها ستكون في الولايات المتحدة الأمريكية.

آخر أعمال لقاء الخميسي

يذكر أن لقاء الخميسي، حققت نجاحا الفترة الماضية، من خلال بطولة مسلسل «إجازة مفتوحة»، برفقة الفنان شريف منير، الذي عرض على شاشة قناة ON، وشاركهما البطولة كل من: سميحة أيوب، مراد مكرم، دنيا ماهر، هشام إسماعيل، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف: أحمد محمود أبو زيد، وإخراج: محمد عبد الرحمن حماقي.

حكاية «حتة من القمر» من مسلسل زي القمر

كما شاركت في بطولة حكاية «حتة من القمر» إحدى حكايات مسلسل «زي القمر»، وجسدت خلال أحداثها شخصية «قمر» التي تمتلك وحمة سوداء كبيرة في وجهها، مما يعرضها للعديد من التنمر، وشاركها بطولة الحكاية محمد العمروسي ونور محمود وأمجد عابد ومحمود الشرقاوي، وغيرهم من الفنانين، وهي من تأليف ميرنا الفقي وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.