لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد إصابة قدمها: صباح الخير لكل جمهوري

ظهرت الفنانة لقاء الخميسي، بعد تعافيها إثر إصابتها بقدمها، حيث أنها سقطت أثناء ممارستها الرياضة داخل صالة الجيم.

لقاء الخميسي تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

وطمأنت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها على حالتها الصحية، ونشرت صور جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وظهرت خلال الصور بإطلالة جذابة مرتدية فستاناً طويلاً باللون الأبيض.

وعلقت لقاء الخميسي على الصورة قائلة: «في الجنة.. صباح الخير لكل جمهوري».

إصابة لقاء الخميسي بإصابة في قدمها

تعرضت الفنانة لقاء الخميسي لإصابة في قدمها خلال ممارستها الرياضة داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية، وأعلنت لقاء الخميسي عن خبر الإصابة على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ونشرت صورة لها خلال وجودها داخل «الجيم»، وعلقت عليها قائلة: «قبل الإصابة»، دون توضيح طبيعة الإصابة التي تعرضت لها.

وعلمت «الوطن» من مصادر مقربة من الفنانة لقاء الخميسي، أنها تعرضت لإصابة بقدمها أثناء قيامها بتدريبات الخاصة بالجيم، حيث أنها خضعت للراحة التامة منذ أيام، حتي تعافت بشكل كامل.

غياب لقاء الخميسي عن دراما رمضان 2022

وغابت الفنانة لقاء الخميسي عن دراما رمضان 2022، حيث أنها كانت مشغولة بتصوير مسلسلها الجديد «إجازة مفتوحة»، وهو من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التي تواجهها العائلات سواء في العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسي ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه.