انفجار حقل برهان في سلطنة عمان.. اعرف التفاصيل الكاملة

كشفت مصادر لصحيفة الرؤية العمانية عن تفاصيل انفجار حقل برهان في سلطنة عمان، أمس، مشيرة إلى أن انفجارًا حدث في الوحدة الخاصة بصيانة حفر الغاز الخاصة بشركة هاليبرتون سنابنج يونت الرائدة في مجال البترول وصناعات النفط والغاز، وذلك في حقل برهان، الواقع بقرن علم، التابعة لشركة تنمية نفط عمان.

انفجار حقل برهان في سلطنة عمان.. مصادر تشير لوفاة شخصين

وعقب الإعلان عن الانفجار، ذكرت شركة هاليبرتون سنابنج يونت أنه لا يوجد تقدير بعد لحجم الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن انفجار حقل برهان في سلطنة عمان، لكن المصادر أشارت إلى أن خروج ضغط عالٍ من إحدى آبار الغاز في حقل بُرهان الواقع غرب قرن العلم، أدى لوفاة شخصين وعدة إصابات.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع حادث انفجار حقل برهان في سلطنة عمان، مشيرين إلى أن الشخصين اللذين توفيا كان يخدمان الوطن بكل إخلاص، واصفين إياهما بأنهما جنديان مخلصان كانا يعملان خلف الكواليس، في ظل ظروف صعبة، من أجل خدمة سلطنة عمان.

اكتشافات نفطية جديدة في سلطنة عمان ستسهم في زيادة الإنتاج

جاء هذا الحادث، في أعقاب إعلان وزير الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، محمد بن حمد الرمحي، في شهر يونيو الماضي، عن اكتشافات نفطية جديدة في السلطنة. وقال لوكالة الأنباء العمانية، إن هذه الاكتشافات النفطية الجديدة ستسهم في زيادة الإنتاج ما بين 50 ألفا و100 ألف برميل خلال السنتين أو السنوات الثلاث المقبلة.

وأكد وزير الطاقة والمعادن في سلطنة عمان استمرار جهود وزارته لتطوير الاستكشافات ليكون إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية كما هو حاليا، أو زيادته بحسب وضع السوق في الفترة المقبلة، موضحا أن احتياطي السلطنة من النفط الخام يبلغ الآن 5.2 مليار برميل، فيما يبلغ احتياطي الغاز حوالي 24 تريليون قدم مكعب.