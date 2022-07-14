بشرى تستعيد ذكرياتها مع محمود ياسين: «مش حاسة إنه فارقنا»

نشرت الفنانة بشرى عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» مشاهد من فيلم «جدو حبيبي»، والذي جمعها بالفنان الراحل محمود ياسين، قائلة: «عندك حق يا عمرو هو واحشنا قوي ومش حاسة أنه فارقنا خالص».

وتابعت: «المشاهد دي وموسيقى تامر كروان الجميلة دي بتفكرني بأحلى أيام مع الأستاذ محمود.. رغم أنها كانت أيام صعبة بس ذكريات جميلة من فيلم جدو حبيبى.. أفخر أني قدمت أفلاما راقية للسينما المصرية كممثلة وكمنتجة وأنني عملت مع أكبر نجوم هذه الصناعة.. المصرية العريقة التي لا تقدر بثمن .. أنها ذاكرة أمة».

عمرو محمود ياسين يرثي والده

يذكر أنه منذ أيام عبّر السيناريست عمرو محمود ياسين، عن حزنه الشديد لافتقاده والده النجم الكبير محمود ياسين، إذ نشر مجموعة صور لوالدة عبر حسابه بموقع فيس بوك، قائلا: «هتصدقوني أكيد لحد دلوقتي أنا مش مقتنع بفكرة إني مش هشوفه تاني في الدنيا، مش بصدق إنه فعلًا مشي، سبحان من له الدوام».