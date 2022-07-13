عمرو محمود ياسين عن رحيل والده: «مش مصدق إنه مشي من الدنيا»

عبّر السيناريست عمرو محمود ياسين، عن حزنه الشديد لافتقاده والده النجم الكبير محمود ياسين، الذي توفى يوم 14 أكتوبر عام 2020 بعد صراع مع المرض ورحلة فنية ثرية أثمرت عن رصيد هائل من الأعمال الفنية المتنوعة ما بين مسرح وتلفزيون وسينما وإذاعة.

وفاة محمود ياسين في عام 2020

ونشر عمرو محمود ياسين، صورة لوالده عبر حسابه بموقع فيس بوك وعلّق عليها بقوله: «هتصدقوني أكيد لحد دلوقتي أنا مش مقتنع بفكرة إني مش هشوفه تاني في الدنيا، مش بصدق إنه فعلًا مشي، سبحان من له الدوام».

وتفاعل مع كلمات عمرو محمود ياسين، عدد كبير من متابعيه من داخل وخارج الوسط الفني، من بينهم الفنانة عارفة عبد الرسول التي كتبت قائلة: كان ليا الشرف إني أقابله في مهرجان اسكندرية السينمائي، وكنت مساعد مخرج لحفل الافتتاح.

وأضافت: وقال قصيدة في حب الإسكندرية لـ علي الجارم، إسكندرية ياعروس الماء وخميلة الحكماء والشعراء، الناس وقفت تصقف مدة طويلة وكلنا انبهرنا من طبقات الصوت وروعة الأداء، الله يسعده.

مسيرة الفنان محمود ياسين

محمود ياسين، من مواليد 2 يونيه عام 1941 بمحافظة بورسعيد، ورغم دراسته القانون في كلية الحقوق، إلا أن عشقه للفن دفعه لدخول مجال الفن، وكانت بدايته من خلال المسرح القومي، وفي السينما بدأ قبل نهاية الستينيات من خلال أفلام مثل رجل فقد ظله مع ماجدة وكمال الشناوي، وشئ من الخوف مع شادية ومحمود مرسي.

ومع بداية السبعينيات عرف طريق البطولة وأصبح فتى الشاشة الأول لمدة تزيد عن 20 عامًا، وقدم العديد من الأفلام مع كبار النجمات منهم سعاد حسني وفاتن حمامة ونادية لطفي ونجلاء فتحي.