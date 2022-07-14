بعد أيام من اختفائه.. العثور على سائق «توكتوك» غارقاً بنيل بني سويف

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس، جثة سائق «توكتوك» شاب، لقى مصرعه غرقاً في نهر النيل ببني سويف، منذ 3 أيام، حيث ظهرت جثته بدائرة مركز شرطة أطفيح، بمحافظة الجيزة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تمهيداً لتشييع الجثمان، ودفنه بمقابر أسرته في قرية «بهبشين»، التابعة لمركز ناصر، شمال محافظة بني سويف.

بلاغ بتغيب شاب في بني سويف

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً في وقت سابق من مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد بإبلاغ الأهالي بتغيب شاب يُدعى «محمد ح. ع.»، سائق «توكتوك»، مقيم بقرية «بهبشين»، دائرة المركز، ووجه مدير الأمن بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المباحث تكشف ملابسات اختفاء سائق «توكتوك»

وكشفت التحقيقات والتحريات الأولية لمباحث مركز شرطة ناصر، بقيادة الرائد محمد قاسم، أن آخر ظهور للشاب المختفي كان بجوار محور «عدلي منصور»، بمركز بني سويف، حيث تم العثور على مركبة «التوكتوك» الخاصة به، دون تواجده، ويرجح أنه نزل للاستحمام في مياه النيل وجرفه التيار، ولم يتمكن من الخروج.

انتشال جثة الشاب من مياه النيل بحافظة الجيزة

وتلقى مركز شرطة ناصر إشارة اليوم الخميس، تفيد بالعثور على جثة شاب طافية في مياه النيل بدائرة مركز شرطة أطفيح، في محافظة الجيزة، تم نقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي، وعليه جرى التواصل مع أسرة الشاب المختفي للتوجه إلى المشرحة للتعرف عليه.

وانتقل عدد من أفراد أسرة الشاب المتوفي إلى مشرحة مستشفى أطفيح المركزي، حيث تبين أن الجثة للشاب المتغيب، ويجري الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لدفنه بمقابر عائلته في قرية «بهبشين»، التابعة لمركز ناصر، شمال محافظة بني سويف.