إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية جنوب بني سويف

أصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث انقلاب دراجة نارية، بالقرب من عزبة ماركو التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بانقلاب دراجة نارية بطريق عزبة ماركو

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالقرب من عزبة ماركو دائرة مركز الفشن، أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

ووجه مدير الأمن، بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

نقل المصابين لمستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى.

أسماء المصابين في حادث انقلاب دراجة نارية

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي، المصابين في الحادث وهم ياسر صلاح معوض، 20 عامًا، هاني رمضان عبد ربه، 20 عامًا، محمد بكري فكري، 42 عامًا، جميعهم مقيمين عزبة ماركو التابعة لمركز الفشن.

تم تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية.