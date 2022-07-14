حكيم: أحضر لمفاجآت جديدة للصيف بعد تخطي «قول الله» نصف مليون مشاهدة

أعرب الفنان حكيم عن سعادته البالغة للنجاح الكبير الذى حققته أغنيته الجديدة «قول الله» التي طرحها منذ 24 ساعة، وتخطت حاجز نصف مليون مشاهدة عبر موقع «يوتيوب».

حكيم يتخطى حاجز نصف مليون مشاهدة

وأوضح حكيم لـ«الوطن» أن أغنية قول الله هي بدايته لصيف عام 2022، لكونه يحضر لعدد من المفاجآت الغنائية التي من المقرر أن تطلق تباعا خلال الفترة المقبلة.

وأشار حكيم إلى أنه لا يفكر حاليا في طرح ألبوم غنائي، ولكن سيكون هناك أغنيات يتم إطلاقها تباعا كل شهر أو شهرين يتضمن أغنية، وربما يكون هناك أغنيات مصورة بطريقة الفيديو كليب.

قول الله من كلمات تامر حسين وألحان محمد رحيم

أغنية قول الله من كلمات تامر حسين وألحان محمد رحيم وتوزيع توما وإشراف فني جورج سمير وانتاج فايز عزيز وحكيم، وتقول كلماتها:

كف الأيد أنا شايفه ليه ستة

كان قلبى مصيف قام شتا

أنا مش شايف أنا قدامى حتى

حلوة نادتها يا قطة

لأ ده جمال بيغيب عقلى

تركيزى راح مش متهيألى

ورامى طوبة وماعدش فارقلى

رايحة على فين يا قطة

يا عينى ع الروقان .. يا سيدى ع الألوان

شوفيلى مهرك وأرميلي زهرك

ناوى على سهرك طاوعينى يلااااا

قول الله .. قول الله

يذكر أن آخر ألبومات الفنان حكيم كان قد طرح عام 2019 بعنوان «الراجل الصح» وتضمن عددا كبيرا من الأغنيات التي كان قد طرح من بينها فيديو كليب، والألبوم كان من إنتاج حكيم الشخصي وطرحه عبر المنصات السمعية.