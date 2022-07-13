حكيم يطرح أغنيته الجديدة «قول الله».. فيديو

طرح حكيم، أغنيته الجديدة «قول الله» عبر صفحاته الرسمية وقناته على اليوتيوب، والمنصات السمعية المختلفة؛ احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

قول الله لحكيم من كلمات تامر حسين

أغنية قول الله من كلمات تامر حسين، وألحان محمد رحيم وتوزيع ومكساج توما، وإشراف فني جورج سمير.

وتقول كلمات أغنية قول الله:

كف الأيد أنا شايفه ليه ستة

كان قلبى مصيف قام شتا

أنا مش شايف أنا قدامى حتى

حلوة نادتها يا قطة

لأ ده جمال بيغيب عقلى

تركيزى راح مش متهيألى

ورامى طوبة وماعدش فارقلى

رايحة على فين يا قطة

يا عينى ع الروقان .. يا سيدى ع الألوان

شوفيلى مهرك وأرميلي زهرك

ناوى على سهرك طاوعينى يلااااا

قول الله .. قول الله

وأوضح حكيم، في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن الأغنية تتميز بالطابع المبهج، قائلا: «الأغنية عبارة عن طاقة بهجة وأقدمها بشكل غير تقليدي، لكي تكون بداية عن أعمال جديدة».

حكيم يتعاون مع محمد رحيم وتوما

يذكر أن الفنان حكيم، طرح منذ عدة أشهر، أغنية أنا مين، وهي من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس، وإنتاجه الشخصي.

ومن المقرر أن يطرح حكيم خلال الفترة المقبلة، عددا من الأغنيات السنجل، وكان آخر ألبوماته عام 2019 بعنوان الراجل الصح، الذي تضمن 11 أغنية.