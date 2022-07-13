حكيم: أغنية «قول الله» عبارة عن طاقة بهجة بشكل غير تقليدي

أعلن المطرب حكيم عن طرحه مساء اليوم، أغنيته الصيفية الجديدة «قول الله»، التي ستكون مفاجأة لجمهوره العربي.

أغنية قول الله

قال حكيم لـ «الوطن» إن الأغنية ستطرح مساء اليوم في السادسة مساء على كافة منصاته الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي والمنصات السمعية.

وأضاف حكيم أن الأغنية تتميز بالطابع المبهج قائلا: «الأغنية عبارة عن طاقة بهجة وأقدمهما بشكل غير تقليدي، لكي تكون بداية عن أعمال جديدة».

قول الله كلمات تامر حسين وألحان محمد رحيم وتوزيع توما ومنتج فني فايز عزيز وإشراف فني جورج سمير .

أغنية قول الله من توزيع توما

كان حكيم قد نشر مقطعا مصورا للفنان محمود الليثي من جبل عرفات، والأخير يدعو له قائلا: «بحق جاه النبي يا رب وجبل عرفات اللي أنا واقف عليه، يسترها عليك يا نجم النجوم الأستاذ حكيم ويزيدك من نعيم الله يا نوبل»، ليرد عليه حكيم في تعليقه على الفيديو قائلا: «حبيبي يا أبو السيد حج مبرور وذنب مغفور وألف مبروك، وإن شاء الله ترجع بالسلامة، وألف شكر يا حودة إنك فاكرني في ساعة زي دي وأنت في أحسن وأطهر مكان على الكرة الأرضية».

يذكر أن الفنان حكيم طرح منذ عدة أشهر أغنية أنا مين وهي من كلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج وتوزيع أشرف البرنس وإنتاجه الشخصي.