سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الجمعة 15-7-2022 في الأسواق المحلية

يعد عنصر الكالسيوم من العناصر الغذائية التي يحرص الآباء والأمهات على أن يحصل أطفالهم عليها باستمرار، حتى يستطيعون بناء أجسامهم بشكل صحيح وسليم، ما يجعلهم يحرصون على متابعة سعر طبق وكرتونة البيض بشكل دائم حتى يستطيعون شراءه.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الجمعة الموافق 15 يوليو، وفق حديث رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة عبد العزيز السيد.

سعر طبق البيض اليوم

أوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة عبد العزيز السيد، أن سعر طبق وكرتونة البيض شهد استقرارا في الأسواق والمحلات التجارية، وجاءت أسعاره اليوم الجمعة في المزارع تتراوح بين 58 و60 جنيهًا، ليصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 63 و65 جنيهًا، أما سعر طبق البيض الأحمر فاختلف بين 57 و59 جنيهًا في المزرعة، ليصل للمستهلك بسعر 65 جنيها تقريبا.

وجاء سعر طبق كرتونة البيض البلدي اليوم ليصل من المزرعة للمستهلك بقيمة مالية تتراوح بين 65 و70 جنيهًا.

سعر البيض في الأسواق

ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في الأسواق، 30 بيضة، بين 70 و75 جنيها، بينما سجل سعر كرتونة البيض البلدي التي تتكون من 20 بيضة 50 جنيها، وذلك اليوم الجمعة 15 يوليو الجاري.