سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الخميس 14-7-2022 في الأسواق المحلية

سعر طبق وكرتونة البيض من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، إذ يحرص الآباء والأمهات على أن يتناول أبناءهم البيض لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، كما أنه يدخل في إعداد الكثير من وصفات الطعام والحلوى أيضا.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الخميس الموافق 17 يوليو الجاري، وفق حديث رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

سعر طبق البيض اليوم

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر طبق وكرتونة البيض شهد استقرارا خلال الفترة القليلة الماضية، وجاءت أسعاره اليوم الخميس في المزارع ليتراوح ما بين 58 و60 جنيهًا، ليصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 63 و65 جنيهًا، أما سعر طبق البيض الأحمر فاختلف بين 57 و59 جنيهًا في المزرعة، ليصل للمستهلك بسعر 65 جنيها تقريبا.

وعن طبق البيض البلدي فيصل من المزرعة للمستهلك بقيمة مالية تتراوح بين 65 و70 جنيهًا.

سعر البيض في الأسواق

وصل سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في الأسواق بين 70 جنيها حتى 75 جنيها، وذلك للتي تتكون من 30 بيضة، بينما سجل سعر كرتونة البيض البلدي التي تتكون من 20 بيضة 50 جنيها، وذلك اليوم الخميس 14 يوليو الجاري.