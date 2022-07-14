تفاصيل إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارة وتروسيكل بالإسماعيلية

أصيب 7 أشخاص بينهم 4 من أسرة واحدة، بجروج وكسور وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء تصادم سيارة ملاكي مع دارجة نارية «تروسيكل»، على طريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي، مساء اليوم الخميس.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد يوقوع حادث تصادم قرب مركز أبو صوير، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور، وجه بانتقال قوات الشرطة إلى مكان الحادث.

7 سيارات لنقل المصابين.. بينهم طفلان

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ7 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، نقلت 7 مصابين، بينهم طفلان، إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، ومستشفى التل الكبير المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وقالت مصادر طبية، في تصريحات لـ«الوطن» إن الإصابات بينهم حالة واحدة خطيرة، تم نقلها للمستشفى مصابة بغيبوبة تامة، فيما يجري الأطباء الإسعافات الطارئة والفحوصات اللازمة لباقي المصابين.

وأشارت المصادر إلى أن الإصابات تنوعت ما بين كسور مختلفة وجروح في مختلف أنحاء الجسم وكدمات وسحجات، وتم وضع المصابين تحت الملاحظة.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «هالة سنجاري فؤاد»، 27 سنة، مقيمة بالشرقية، مصابة باشتباه نزيف داخلي بالرأس وغيبوبة تامة، وشقيقها «عبدالهادي سنجاري فؤاد»، 34 سنة، مقيم بنفس العنوان، مصاباً باشتباه كسر بالكاحل الأيسر.

كما أسفر الحادث عن إصابة «محمد أحمد خيري»، 4 سنوات، بكدمات وسحجات، وشقيقته «فيروز»، عامين، بكدمات بالوجه، و«محمد إبراهيم محمد»، 34 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح، إضافة إلى إصابة «سعاد فتحي عبدالحفيظ»، 55 سنة، مصابة باشتباه كسر بالجمجمة واشتباه كسر بالذراع الأيمن، وإصابة «أحمد رجب أحمد»، 34 سنة، باشتباه كسر بالذراع الأيمن.