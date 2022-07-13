أسعار أجرة الموصلات في محافظة الإسماعيلية بعد تحريك البنزين

أعلنت محافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء، أسعار تعريفة الركوب في المحافظة للتنقل بين المحافظات المجاورة والمراكز والمدن في المحافظة بعد قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية.

وشهدت الإسماعيلية ارتفاع أجرة المواصلات بنسبة تصل إلى 7% تقريبًا على معظم الخطوط الداخلية بين المراكز وخطوط المحافظة مع المحافظات الأخرى.

غرفة عمليات لمتابعة الزيادة

وأعلنت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة المتطورة بمحافظة الإسماعيلية برئاسة اللواء هنري إبراهيم، عن التواصل المستمر مع غرف عمليات المحافظات المجاورة، بهدف توحيد أسعار المواصلات الإقليمية ذهابًا وعودة من وإلى الإسماعيلية أسوة لما هو متبع في المحافظات.

وعقدت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ، اجتماعًا تنسيقيًا برئاسة المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية للتنسيق، والإعلان عن الأسعار والتنسيق مع باقي المحافظات لتوحيد الأجرة.

تواجد أمني في المواقف

من جانبه، وجه اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، بتواجد خدمات أمنية ومرورية في موقف الإسماعيلية الرئيسي وموقف الفردوس بقلب المدينة لمتابعة تطبيق زيادة الأجرة وعدم رفع الأسعار.

وتنسيق العميد عماد سرحان قائد مرور الإسماعيلية مع المقدم حسن رضوان رئيس مباحث مرور الإسماعيلية، بخدمات معلنة وسرية للتأكد من تطبيق الزيادة الجديدة وعدم المغالاة في الأسعار.

وانتشر رجال المرور في الموقف الكبير وموقف الفردوس في الإسماعيلية والشوارع والميادين الرئيسية لمتابعة التعريفة الجديدة من سائقي التاكسي.

تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود والمواقف

وأصدر محافظ الإسماعيلية تعليمات مشددة بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود والمواقف، للتأكد من تطبيق هذا القرار وانتظام منظومة العمل، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو احتكار المواد البترولية، مؤكدا على وضع ملصق بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة والسرفيس متضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم زيادة قائدي السيارات التعريفة أو تقسيم خط السير.