محمد عادل إمام يحتفل بتحقيق «عمهم» 20 مليون جنيه «إيرادات» في أسبوع

احتفل الفنان محمد عادل إمام مع الجمهور عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بتحقيق فيلم «عمهم» 20 مليون جنيه إيرادات في أسبوع واحد.

ونشر محمد عادل إمام بوستر الفيلم وعلق عليه: «الحمد لله أعلى إيراد لفيلم ليا في الفترة دي.. استنوني الأسبوع القادم في دول الخليج علشان افتتح الفيلم معاكم إن شاء الله، عمهم»

فيلم عمهم

ويشارك الفنان محمد عادل إمام في موسم عيد الأضحي بفيلم عمهم والذي حقق حتى الآن أعلى إيرادات.

فيلم «عمهم»، بطولة محمد إمام، سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وآيتن عامر، من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي.

عرض فيلم عمهم في الخليج

ومن المقرر عرض الفيلم في دول الخليج يوم 21 يوليو بدور عرض السعودية، والكويت، والإمارات، والبحرين، وقطر، وعمان، والعراق، والأردن، وفلسطين، وسوريا، ولبنان، بجانب دول السودان، وتونس، والجزائر، والمغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وساحل العاج، ومالي، وبنين، وبوركينا فاسو، والكاميرون، والجابون، وغينيا كوناكري، ومدغشقر، والنيجر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والكونغو، والسنغال، وجيبوتي، وتشاد، وتوجو، و23 يوليو في المملكة المتحدة البريطانية، وفرنسا.