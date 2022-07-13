محمد عادل إمام: سعيد جدا بإيرادات فيلم عمهم

أعرب الفنان محمد عادل إمام عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور انستجرام عن سعادته بالتعليقات التي تلقاها على فيلمه الجديد عمهم.

ونشر محمد عادل إمام صوره له وعلق عليها قائلًا: «سعيد جدًا بكل كلامكم الحلو اللي بيجيلي على عمهم.. و بالإيرادات العالية اللي عاملها الفيلم في مصر أول كام يوم».

وأعرب محمد عادل إمام عن شكره لجماهيره قائلا: «شكرًا ليكم جميعًا.. الحمدلله».

فيلم عمهم

ويتنافس محمد عادل إمام في دور العرض بفيلم عمهم والذي انضم إلى قائمة أفلام موسم عيد الأضحى وحقق إلى الآن أعلى إيرادات.

فيلم «عمهم»، بطولة محمد إمام، سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وأيتن عامر، من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي

محمد عادل إمام رمضان 2021

وكان آخر أعمال محمد عادل إمام في الدراما كان رمضان2021 بمسلسل «النمر»، الذي شاركه فيه البطولة عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم هنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجي.