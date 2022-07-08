فتحي عبد الوهاب: عادل إمام من أكتر الناس خوفا على شغله وابنه محمد خدها منه

تحدث الفنان فتحي عبدالوهاب عن الزعيم عادل إمام ووصفه بـ«الوحش»أاثناء مقابلة مع الإعلامي إيلي نخلة ببرنامج The Insider بالعربي الذي يذاع عبر قناة دبي.

ترصد الوطن 7 تصريحات من المقابلة التليفزيونية

- عادل امام وحش السينما وجمهوره متعطش ومتشوق جداً إنه يتفرج عليه بحاجة جديدة وأنا هكون أول تذكرة.

- أنا أحب أن أكون جزء من أي حاجة يعملها عادل إمام وده ما فيش خلاف عليه.

- محمد إمام شخص لطيف جداً وهادىء وكوميديان لذيذ جداً وبتمناله التوفيق في فيلمه الجديد.

- محمد إمام واخد من والده الخوف على شغله، عادل إمام من أكثر النجوم اللي أنا اشتغلت معاهم من الجيل ده خوفاً على شغله، أعتقد ديه أكتر حاجة أخدها محمد منه.

فتحي عبدالوهاب: عودة الفخراني للسينما خبر عظيم

- خبر عودة يحيى الفخراني إلى السينما إن صح هيكون خبر عظيم لعشاق الدكتور يحيى.

- اللي شاف يحيى الفخراني في المسرح مش هيتخلى عنه وسط مقاعد متفرجي المسرح.

- تجربة مسرح مصر وأشرف عبد الباقي هي تجربة ناجحة جداً و تجربة لا تنقصها الجرأة خصوصا كل الشباب اللي اشتغلوا معاه أصلاً ما كانوش مشاهير فتجربة بمنتهى الجرأة من أشرف وأضافت لنوع من أنواع المسرح لأن أنا أقدر أفهم الزملاء اللي بيقولوا إن ده مسرح ينقصه الكثير، بس لما أكون بقارنه بالمسرح الكلاسيكي أو مسرح شكسبير.