«لطيفة»: تنوع أغاني الألبوم الجديد لصالح الجمهور

أبدت النجمة لطيفة سعادتها بالتعاون مع شركة روتانا في الميني ألبوم الجديد «لطيفة 2022» والذي طرح خلال الساعات القليلة الماضية، عبر عدد من المنصات منها موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات المزيكا أنغامي وديزر.

لطيفة: روتانا تمتلك خبرات كبيرة فى التوزيع

أشارت لطيفة أن روتانا تمتلك خبرات كبيرة في مجال التوزيع، ولديها القدرة على تحقيق أكبر قدر من الانتشار للألبوم في كافة أرجاء الوطن العربي من خلال قنواتها ومنصاتها وإذاعاتها المتنوعة، بالإضافة إلى تميز روتانا بجودة المحتوى الذي تقدمه أو تتعامل معه في قنواتها المختلفة، مؤكدة أن سالم الهندي مسؤل شركة روتانا هو عراب الفن في الوطن العربي ويمتلك خبرات كبيرة جدا تضيف لأي فنان يتعاون معه.

لطيفة: ألبومي لكافة البلدان العربية

وأكدت لطيفة في بيان على أنها فضلت التنويع بأغاني هذا الألبوم وبلهجات عربية مختلفة، موضحة أنها تفخر بكونها فنانة عربية تقدم اعمالا لكافة البلدان العربية، مشيرة إلى أن الألبوم استغرق وقت طويل في التجهيزات، خاصة أنها كانت تختار من بين عدد أغنيات كبير، كاشفة أن التنوع ليس في اللهجات فقط، ولكن في نوعية الموسيقى المقدمة بكل أغنية من أغاني الألبوم.

كشفت لطيفة أنها ستصور أغنية «من بلدي» في مصر خلال الأيام القليلة القادمة لتصبح آخر أغنيات الميني ألبوم الذي يضم ٦ أغاني، منهم ثلاث أغاني باللهجة المصرية وأغنيتين باللهجة العراقية وأغنية باللهجة التونسية، مشيرة أنها تنتظر رد فعل جمهورها والذي تتفاعل معه وتتابع آرائه بشكل دائم وتعمل جاهدة عفر تقديم محتوى موسيقي يناسب جمهورها في كافة أنحاء الوطن العربي.