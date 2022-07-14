لطيفة تطلق ألبوم «لطيفة 2022».. يتضمن 5 أغنيات «فيديو»

أطلقت النجمة التونسية لطيفة ألبومها الجديد «لطيفة 2022» عبر قناة الشركة المنتجة بموقع الفيديوهات «يوتيوب».

ألبوم لطيفة 2022 يتضمن 5 أغنيات مصرية وعراقية

الألبوم مكون من 5 أغنيات تقدمها لطيفة بعدة لهجات عربية منها المصرية والعراقية، والاغنيات هي:

- «هنعيشها مرة واحدة» من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع محمد حمدي.

- «أحسن أحسن» من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي.

- «أعطيني دم» من كلمات تراث نمير، وألحان علي سالم.

- «معشوق حبيبو هنا» من كلمات تراث نمير، وألحان علي سالم.

- «طار طار» من كلمات وألحان رضا شعير.

كما أطلقت الفنانة لطيفة بالتزامن مع الألبوم كليب أغنية «هنعيشها مرة واحدة»، وهو من إخراج شريف ترحيني، وتقول كلماتها:

كلمات أغنية هنعيشها مرة

هنعيشها مرة واحدة

يبقى نعيش فرحانين

وهعيش جانبك عشان

الفرحة جانبك فرحتين

خلينا يا ليالي ع الحال ده ليالي

يا هنايا يا جمالي وأنا وياه

وإن سابني ثواني وقفي يا ثواني

لما يجينى تاني وابقى معاك

وأرقص الليلادى ياقلبي وغنى

وأنتي يلا يا عيني اتهني

السعادة أهي اقدام منى

يبقى ناقص إيه

الالبوم يشهد عودة الفنانة لطيفة لشركة روتانا التي كانت قدم معها عدة ألبومات غنائية منذ عدة سنوات أبرزها «الكام يوم اللي فات ومعلومات أكيدة».