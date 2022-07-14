«ونتدلع» .. بلقيس فتحي تختتم حفلات عيد الأضحى مع الجمهور المصري

أحيت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي حفلا غنائيا بالقاهرة في ختام ليالي عيد الأضحى المبارك داخل أحد الفنادق الكبرى بمحيط وسط البلد، وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبير.

بلقيس تبدأ حفلها بأغنية لفيروز

وتفاعل الجمهور أثناء صعود بلقيس على خشبة المسرح بغنائها للفنانة فيزوز «نسم علينا الهوى»، ثم قدمت على مدار ساعتين باقة من أجمل أغانيها من بينهم أحدث أغنياتها التي قدمتها باللهجة المصرية «ونتدلع» وأغنية حالة جديدة دودوم التي شاركت الجمهور غنائها ثم اختتمت الحفل بغناء انتهي.

وبعد انتهاء الحفل وجهت بلقيس التهنئة للجمهور بمناسبة عيد الأضحى والذي طلب منها تكرار الحفلات الغنائية بمصر خلال الفترة المقبلة.

بلقيس تواصل تحضير أغانيها الجديدة من قلب القاهرة

بلقيس بعد الانتهاء من الحفل قررت أن تقضي إجازة صيفية بمصر بجانب التحضير لمشروعاتها الفنية خلال الفترة المقبلة التي ستعلن عنها الفترة المقبلة.

وكانت بلقيس قدمت مفاجأة للجمهور المصري خلال الشهر الماضي بإصدار أغنية «ونتدلع» من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل وهى ثاني أغنياتها باللهجة المصرية بعد أن حققت نجاحاً كبيراً العام الماضي من خلال أغنية دبلوماسي التي تصدرت التريند لفترة طويلة.

يذكر أن آخر أعمال بلقيس فتحي كان أغنية أهل العشق في تعاون غنائي مع قيصر الغناء كاظم الساهر، وكانت الأغنية من كلمات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولى عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ومن ألحان فايز السعيد.