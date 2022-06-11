أغنية «ونتدلع» لـ«بلقيس» تقترب من نصف مليون مشاهدة خلال 24 ساعة

اقتربت الفنانة الإماراتية بلقيس من تحقيق نصف مليون مشاهدة بكليبها الجديد «ونتدلع»، وذلك خلال 24 ساعة من طرحه.

واحتفلت بلقيس مع جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، قائلة: «بسم الله دخلنا التريندات وقربنا على المليون».

أغنية «ونتدلع» من كلمات وألحان الشاعر والملحن عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أحمد عادل.

وتصدرت الأغنية «التريند» في عدد من الدول العربية بعد ساعات قليلة من طرحها، وهي: «مصر والإمارات والسعودية والكويت».

كلمات أغنية ونتدلع

وتقول كلمات أغنية ونتدلع:

ونتدلع ما نتدلع على راحتنا

وإيه يمنع نقضيها نسوق فيها نعيش لحظتنا نتمتع

بأشواقك وأشواقي مفيش فرحة كده نهائي

ده لسه كتير أوي باقي ولسه أنا وانت هنبدع

يا روح قلبي يا ضي عيوني جنوني حبنا جنوني

ومهما الناس يلوموني ولا ف بالي ولا هسمع.

بلقيس تروج لكليب «ونتدلع»

وحرصت بلقيس على الترويج لأغنيتها الجديدة قبل طرحها بأيام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، كما كشفت عن موعد طرح أغنيتها الجديدة «ونتدلع»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

ونشرت بلقيس البرومو الرسمي لكليب «ونتدلع»، وعلقت عليه قائلة: «موعدكم مع أغنية ونتدلع، الأغنية الثامنة من أغاني ألبوم حالة جديدة الجمعة 10- 6.. متحمسين لـ ونتدلع».

يذكر أن بلقيس احتفلت مؤخرا عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بتحقيق أغنية «دبلوماسي» 20 مليون مشاهدة على يوتيوب.

أغنية دبلوماسي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوي.