بلقيس فتحي تطرح ثاني أغنياتها باللهجة المصرية «ونتدلع»

طرحت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحى أغنيتها الجديدة «ونتدلع» التي تعاونت فيها مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي أحمد عادل.

"ونتدلع" هي ثاني أغنيات بلقيس باللهجة المصرية بعد أن قدمت العام الماضي أغنية «دبلوماسي» مع عزيز الشافعي وتم تصويرها مع المخرج على أبو طالب، وحققت نجاحاً كبيراً مع الجمهور المصري لذلك قررت أن تكرر تجربة الغناء المصري من خلال "ونتدلع" التى صورتها بالكامل منذ شهرين بمصر بين أكثر من لوكيشن.

وتقول كلمات الأغنية:

30 ليلة في كل شهر دي طلباتي مفيش غيرها تكون جنبي هنا في قلبي من أول الليلة لآخرها

بلقيس تروج لأغنيتها الجديدة

روجت منذ أيام المطربة بلقيس لأغنيتها الجديدة كما كشفت عن موعد طرح أغنيتها الجديدة «ونتدلع»، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

ونشرت بلقيس البرومو الرسمي لكليب «ونتدلع»، وعلقت عليه قائلة: «موعدكم مع أغنية ونتدلع، الأغنية الثامنة من أغاني ألبوم حالة جديدة الجمعة 10- 6.. متحمسين لـ ونتدلع»

كلمات أغنية ونتدلع

وتقول كلمات الأغنية:

ونتدلع ما نتدلع على راحتنا وإيه يمنع نقضيها نسوق فيها نعيش لحظتنا نتمتع

بأشواقك وأشواقي مفيش فرحة كده نهائي ده لسه كتير أوي باقي ولسه أنا وانت هنبدع

يا روح قلبي يا ضي عيوني جنوني حبنا جنوني ومهما الناس يلوموني ولا ف بالي ولا هسمع.

يذكر أن بلقيس أحيت بمصر أولى حفلات عيد الفطر داخل أحد الفنادق الكبرى بمحيط وسط البلد تحت شعار كامل العدد.

وكانت آخر أغاني بلقيس هى أغنية «العيد جاء» التى طرحتها تزامنا مع عيد الفطر.