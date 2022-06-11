بلقيس تتصدر «التريند» بعد ساعات من طرح أغنية «ونتدلع»

احتفلت الفنانة الإماراتية بلقيس عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتصدر أغنيتها الجديدة و«نتدلع» التريند بعد ساعات قليلة من طرحها.

الأغنية تتصدر الدول في الدول العربية

وتصدرت الأغنية «التريند» في عدد من الدول العربية وهي: «مصر والإمارات والسعودية والكويت».

أغنية «ونتدلع» من كلمات والحان الشاعر والملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي أحمد عادل.

كلمات أغنية ونتدلع

وتقول كلمات الأغنية:

ونتدلع ما نتدلع على راحتنا وإيه يمنع نقضيها نسوق فيها نعيش لحظتنا نتمتع

بأشواقك وأشواقي مفيش فرحة كده نهائي ده لسه كتير أوي باقي ولسه أنا وانت هنبدع

يا روح قلبي يا ضي عيوني جنوني حبنا جنوني ومهما الناس يلوموني ولا ف بالي ولا هسمع.