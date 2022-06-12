الفنانة بلقيس ترقص في فرح شعبي بالقاهرة: «هتلاقوني بأي مكان» (فيديو)

نشرت الفنانة الإماراتية بلقيس، مقطع فيديو لها وهي تتجول في شوارع القاهرة، وحضورها أحد الأفراح الشعبية، ومشاركتها والدة العروس الرقص والغناء، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وتفاعل معهم الحضور.

بلقيس ترقص مع والدة عروس في فرح شعبي

وعلقّت بلقيس، على مقطع الفيديو بقولها: «ثروباك لمّا دخلت فرح شعبي في القاهرة ورقصت مع أم العروسة القمر، وتوقعوا أخش أي فرح كده في الوطن العربي أنا بقول لكم أهو».

ونال مقطع الفيديو الذي نشرته بلقيس عبر حسابها بـ انستجرام، استحسان متابعيها وأصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني، أبرزهم الفنانة منى زكي التي وضعت وجوه ضاحكة وقلوب حمراء.

لقيس تتصدر التريند بـ أغنية ونتدلع

وكانت بلقيس قد طرحت في الساعات الماضية فيديو كليب أغنيتها الجديدة والتي حملت اسم «ونتدلع» باللهجة المصرية، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي أحمد عادل، والكيب من إخراج محمد سامي.

وحققت الأغنية ما يزيد على نصف مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع المشاهدات يوتيوب، وتصدرت تريند عدد من الدول العربية من بينهم مصر والسعودية والإمارات، وتداولها على نطاق واسع.