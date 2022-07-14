كيف تحصل على قرض بـ3 ملايين جنيه بصورة البطاقة من البنك الأهلي؟

في كثير من الأحيان يلجأ العديد من المواطنين إلى الاقتراض من البنوك لتلبية احتياجاتهم الشخصية من متطلبات الحياة أو لإنشاء مشروع ما، ما يجعلهم يبحثون عن أفضل البنوك التي تقدم تسهيلات كثيرة للعملاء حتى يستطيعوا الحصول على مبلغ مالي كبير يمكنهم من شراء ما يحتاجون إليه.

وتقدم عدد من البنوك الكثير من القروض بمبالغ مالية كبيرة قد تصل إلى 3 ملايين جنيه، وحرصا من بوابة «الوط» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الحصول على قرض الـ3 ملايين من البنك الأهلي المصري، وجاءت التفاصيل كالتالي:

قرض الـ3 ملايين من البنك الأهلي المصري

- يمنح البنك لعملائه فرصة الحصول على قرض شخصي بقيمة تبدأ من 15 ألف وتصل حتى 3 ملايين جنيه.

- يمنح البنك الأهلي لعملائه أطول فترة سداد تبدأ من عام وتصل حتى 12 عاما.

- تصل نسبة الفائدة على القرض لقيمة تتراوح بين 14.5 إلى 16.5% متناقصة سنويًا.

سن المتقدم للقرض

- ألا يقل سن المتقدم للحصول على قرض الـ3 ملايين جنيه عن 21 عاما، وألا يزيد عن 60 عاما أو 65 عاما أيهما أقرب من سن المعاش.

- يجب ألا يقل الدخل الشهري عن 1500 جنيه كحد أدنى، ولكن حصوله على قيمة قرض أكبر يتطلب حدود قصوى للراتب.

- على الراغبين في التقديم للحصول على قرض الـ3 ملايين من البنك الأهلي المصري التوجه لأحد فروع البنك والتقديم للحصول على القرض مع تقديم صورة من البطاقة الشخصية على أن تكون سارية وتقديم مفردات مرتب أيضا، بالإضافة إلى فاتورة حديثة للكهرباء أو المياه أو الغاز أو التليفون.