شروط حصول متوسطي الدخل على قرض من بنك مصر.. السداد على 25 عاما

يواصل بنك مصر، العمل على إطلاق قروض التمويل العقاري للمواطنين من متوسطي الدخل، وذلك وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري 8%، التي يحق لجميع متوسطي الدخل الاستفادة من مميزاتها المختلفة.

وفي هذا السياق، يعمل بنك مصر على مواصلة تقديم القروض للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة بأبسط الإجراءات والطرق وأطول فترة للسداد، حيث تصل لـ 25 عاما.

وفي خلال السطور التالية، ترصد بوابة «الوطن» في إطار خدماتها المستمرة التي تقدمها للمواطنين، تفاصيل وإجراءت الحصول على قرض «التمويل العقاري لمتوسطي الدخل»، المقدم من بنك مصر، وهي:

إجراءات الحصول على قرض من بنك مصر

- أولا: لا يجب أن يزيد الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية عن 2.5 مليون جنيه.

- ثانيا: يتيح بنك مصر التمويل العقاري للموظفين بالقطاعين العام والخاص، وأيضا المصريين العاملين في الخارج وأصحاب الأعمال المختلفة.

- ثالثا: يتيح بنك مصر تقديم طلبات الحصول على القرض في أي من فروع البنك بجميع محافظات الجمهورية.

- رابعا: التمويل العقاري المقدم من بنك مصر يشمل كل الوحدات السكنية بكل المدن العمرانية الجديدة وكل المحافظات.

- خامسا: قيمة التمويل العقاري المقدم من بنك مصر يمثل 80% من قيمة الوحدة.

- سادسا: يتيح بنك مصر إمكانية الجمع بين الدخل المالي لكل من الزوج والزوجة في طلب الحصول على القرض.

- سابعا: يتيح بنك مصر للعميل الحق في التأمين على الوحدة السكنية ضد أخطار الحرائق.

شروط الحصول على القرض من بنك مصر

- ألا يقل عمر طالب القرض من بنك مصر عن 21 عامًا.

- ألا يتجاوز عمر العميل الـ60 عاما عند استحقاق القسط الأخير من القرض، وذلك للموطفين في القطاعين العام والخاص، وفيما يتعلق بأصحاب الأعمال والمهن الحرة تصل الفترة إلى 65 عاما.

- ألا يقل الراتب الشهري لصاحب القرض عن 3500 جنيه، ولا يزيد على 40,000 جنيه شهريا.

- ألا يقل الدخل الشهري بالنسبة للأسرة ككل عن 5700 جنيه، ولا يزيد على 50,000 جنيه.

المستندات المطلوبة

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- إيصال حديث للمرافق.

- مفردات مرتب مختومة من جهة العمل.