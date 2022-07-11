تعرف على شروط قرض السيارة من بنكي مصر والقاهرة

كثف القطاع المصرفي جهوده لتقديم الخدمات للأفراد في جميع المحافظات في تقديم القروض الشخصية والسيارات، وذلك بعدما أعلنت لجنة السياسة النقدية على الإبقاء على سعري فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند مستوى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%، وذلك بتاريخ يوم 23 يونيو الماضي.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل قرض السيارة من بنكي مصر والقاهرة:

سعر الفائدة على قرض السيارة في بنك القاهرة

وبعد قرار البنك المركزي على تثبيت سعر الفائدة أعلن بنك القاهرة عن تفاصيل قرض السيارة والشروط التى يمكن الحصول على سيارة حديثة موديلات العام أو موديلات العام الماضي كما يمكن الحصول على شراء سيارة مستعملة بشروط بسعر فائدة تنافسي وبدون ضامن.

قال بنك القاهرة في بيان رسمي، إن قرض السيارة يمنح للأفراد من سن 21 عاما، ويصل إلى مليون ونصف جنيه، ما يمكن شراء السيارة بتمويل كامل دون دفع أي مقدم وبدون ضامن.

وأكد بنك القاهرة أن تقسيط قرض السيارة من 6 شهور إلى 84 شهرا، بسعر فائدة تنافسي يتم تحديده من قبل إدارة البنك، وتحت إشراف البنك المركزي المصري، يمكن ترخيص السيارة مدة 3 سنوات بدون حظر بيع.

قرض السيارة من بنك مصر

ما أعلن بنك مصر عن شروط قرض السيارة يصل قيمة القرض من بنك مصر إلى 750 ألف جنيه للموظفين ومدة تقسيط القرض، تبدأ من 6 شهور وتصل إلى 7 سنوات، ويتم تحوزيل المرتب، كما يقوم صاحب القرض بدفع مبلغ 20 % من قيمة السيارة ، ويمول البنك باقي القيمة بقسط سعر عائد تنافسي.

شروط الحصول على قرض السيارة

أعلن بنكا مصر والقاهرة أن شروط مستندات الحصول على قرض السيارة يجب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادات مفردات مرتب من جهة العمل، عرض أسعار معتمد من معرض السيارات يتم تقديمه إلى البنك كعرض سعر السيارة، ويجب أن يكون العميل ملتزم في السداد وغير مسجل في القائمة السوداء البنك المركزي المصري.