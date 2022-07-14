ضبط 12 شخصا في واقعة تعذيب طفلة الإسماعيلية

نجحت وحدة مباحث قسم ثان الإسماعيلية في تحديد هوية المتهمين بارتكاب واقعة تعذيب طفلة في العقد الثاني من العمر ضربا بالعصي بعد انتشار فيديو لها علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوصلت تحريات مباحث الإسماعيلية بإشراف اللواء طلعت عبد الهادي مدير المباحث الجنائية إلي مرتكبي الواقعة في منطقة الفردان التابعة لدائرة قسم ثان.

ضبط المتهمين

وتمكنت مأمورية مكبرة من ضبط 12 شخصا من المتهمين بارتكاب الواقعة وشهود العيان عليها وناشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وحررت محضرا بالواقعة تمهيدا لعرضهم علي النيابة العامة وبدء التحقيقات.

خال الضحية: زوج اختها عذبها بسبب 10 جنيهات

وقال رضا عبد العال خال الفتاة الضحية والتي تعرضت للضرب في الفيديو المنشور علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في الإسماعيلية أن زوج شقيقتها هو من اعتدي عليها بالضرب المبرح بسبب حصولها علي 10 جنيه دون وجه حق.

وتابع في تصريحات لـ«الوطن»: «البنت تركت المنزل بعد ضربها أكثر من مرة والاعتداء المتكرر عليها وطلبت مني التدخل لإبعاده عن المنزل لكنه عدد الأسرة بضربها والاعتداء على من يتدخل في الأمر».

التحريات الأولية: فيديو من عام ونصف

وكشفت التحريات الأولية في الواقعة عن أن الفيديو تم تصويره منذ عام ونصف تقريبا بسبب اعتياد الطفلة علي الهرب وترك المنزل.

وأشارت التحقيقات الأولية في الواقعة إلي قيام خال الطفلة بنشر الفيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب وجود خلاف بينه وبين المتهم بالاعتداء بالضرب علي الفتاة خلال الفترة الحالية.

وقالت المصادر إن ناشر الفيديو كان على علم بواقعة الضرب منذ عام ونصف ولم يتقدم بأي شكوى لأي جهة نهائيا.