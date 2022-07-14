تحركات أمنية عاجلة لكشف تفاصيل فيديو تعذيب طفلة بالإسماعيلية

تداول مواطنون عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو يظهر واقعة التعدي على طفلة في العقد الثاني من العمر، بالضرب والتعذيب بوحشية، على يد أحد أفراد أسرتها، وانتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل، مع استغاثة أحد المواطنين بالأجهزة الأمنية لإنقاذ الطفلة.

وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، بناءً على تعليمات من اللواء منصور لاشين، مدير الأمن، لفحص مقطع الفيديو المتداول على «فيسبوك»، والتوصل إلى أطراف الواقعة، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

خال الطفلة: زوج والدتها ضربها بسبب 10 جنيهات

وقال رضا عبدالعال، خال الطفلة التي تظهر في الفيديو، مقيم بمنطقة «الفردان»، على طريق القنطرة شمال مدينة الإسماعيلية، إن الواقعة تعود لأكثر من 6 أشهر مضت، حيث قام زوج والدتها بالتعدي على الطفلة بالضرب، بسبب استيلائها على مبلغ 10 جنيهات من والدتها، دون علمها.

وأضاف خال الطفلة أن ابنة شقيقته تركت المنزل بعد الواقعة، وبعد عدة شهور تمكن من التوصل إلى مكان تواجدها في مدينة السلام بالقاهرة، ونجح في إقناعها بالعودة إلى منزل الأسرة، إلا أن زوج شقيقته عاود التعدي عليها بالضرب مجدداً.

وتابع أن الطفلة لا يمكنها البقاء في المنزل أكثر من ذلك، وأبلغته برغبتها في ترك المنزل بسبب تكرار تعدي زوج والدتها عليها، وأضاف أنه حاول التحدث مع زوج شقيقته لعدم التعدي على الطفلة، إلا أنه هدد بضربه أيضاً، مشيراً إلى أن الطفلة مازالت تقيم في منزل أسرتها بمنطقة «الفردان»، في الكيلو 11، التابعة لدائرة قسم ثاني الإسماعيلية.

تحرك عاجل من أمن الإسماعيلية

وعلى الفور، وجّه اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، وحدة مباحث قسم ثاني الإسماعيلية بسرعة فحص الواقعة، والتوصل إلى أطرافها، وتمكنت وحدة مباحث القسم من تحديد هوية ناشر الفيديو، وتحديد هوية المتهم بالتعدي على الطفلة بالضرب وإصابتها بهذه الإصابات المختلفة.

لينك الفيديو

https://www.facebook.com/groups/436482049790716/permalink/4831516753620535/