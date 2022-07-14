خبير دولي: روسيا تتراجع للمركز الثالث في تصدير الغاز الطبيعي لأول مرة

قال الدكتور وائل حماد عبد المعطي الخبير الدولي في شؤون الغاز الطبيعي والهيدروجين بمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط والغاز «أوابك»، إنه لأول مرة منذ زمن طويل تتراجع فيه مرتبة روسيا كأعلى دولة ومورد للغاز الطبيعي في العالم.

وأضاف عبد المعطي في تصريحات إلى «الوطن» أن روسيا أصبحت الآن في المركز الثالث بدلا من الأول في قائمة أعلى الدول المصدرة والموردة للغاز الطبيعي في العالم عبر الأنابيب إلى أوروبا.

وأشار الخبير الدولي في شؤون الغاز الطبيعي أن ذلك جاء نتيجة توقف خط أنابيب الغاز نوردستريم، وهو ما قلل من صادراتها الغازية ما جعلها تتراجع من المركز الأول للمركز الثالث.

النرويج في المركز الأول والجزائر ثانيا

وأوضح أنه في الوقت الحالي احتلت النرويج صادرات الغاز الطبيعي لأوروبا بحوالي 300 مليون متر مكعب يوميا، ثم الجزائر في المركز الثاني بصادرات غاز طبيعي قدرت بـ 90 مليون متر مكعب يوميا، بينما جاءت روسيا في المركز الثالث بصادرات بلغت 80 مليون متر مكعب يوميا.

ولفت الخبير إلى أن سعر المليون حدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي بلغ 55 دولار بحسب مؤشر TTF الخاص بأسعار الغاز في أوروبا.

سر تراجع روسيا

وجاءت هذه التحولات الخاصة بمركز روسيا كدولة كبرى من أكبر دول العالم المصدرة للغاز الطبيعي لتهبط إلى المركز الثالث بسبب العقوبات التي فرضتها العديد من دول الاتحاد الأوروبي، التي كانت تعتمد عليها كمصدر أساسي لتمولها بالغاز اللازم لها، حيث إنه عقب الحرب الروسية الأوكرانية اتجهت الدول الغربية إلى فرض عقوبات على الطاقة الروسية للضغط على روسيا للانسحاب من أوكرانيا وإيقاف الحرب بينهما.