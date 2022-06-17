انتعاش أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا مع خفض الإمدادات الروسية

انتعشت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي من أدنى مستوياتها السابقة إلى 130 يورو لكل ميجاواط / ساعة، اليوم الجمعة، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في شهرين عند 149 يورو في جلسة الخميس المتقلبة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى في شهرين عند 149 يورو إثر تحرك شركة «غازبروم»، الروسية نحو المزيد من تشديد الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي.

خفض إمدادات الغاز من «غازبروم»

وقطعت شركة غازبروم إمدادات الغاز إلى ألمانيا عبر خط نوردستريم الرئيسي بنسبة 60٪، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 15٪ في التدفقات إلى إيطاليا، الأمر الذي يهدد أهداف الاتحاد الأوروبي بملء 80٪ من سعة التخزين قبل موسم التدفئة الشتوي المقبل.

ومنذ ذلك الحين، حثت هيئة تنظيم الطاقة في ألمانيا المستهلكين والشركات على تقليل استخدام الغاز الطبيعي، في حين يرى المحللون أن تقنين الغاز سيكون سياسة محتملة إذا تم إيقاف خط أنابيب نوردستريم بالكامل.

وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي كان فيه التجار يقومون بالفعل بتسعير آفاق عدد أقل من شحنات الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، بعد انفجار في «فريبورت»، للغاز الطبيعي المسال، وهي منشأة تمثل ما يقرب من 20 ٪ من إجمالي قدرة التسييل في الولايات المتحدة.

خفض الإمدادات إلى إيطاليا

وخلال الأسبوع الماضي كثفت روسيا تحركاتها لاستخدام سلاح الطاقة في وجه العقوبات الأوروبية، حيث قامت بخفض شحنات الغاز الطبيعي عبر أكبر خطوط أنابيب لها إلى أوروبا.

وخفضت بالفعل شركة «غازبروم»، إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم، إلى ألمانيا بنسبة 60%، في الوقت الذي أعلنت الشركة فيه أنها ستقر انخفاض بنسبة 15% في تدفقات الغاز إلى إيطاليا، ما يضع مزيداً من الضغط على أسواق الطاقة الأوروبية التي تشهد توترات حادة، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز بنسبة تصل إلى 24 % تقريبا.