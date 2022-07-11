«غازبروم» الروسية تخفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى إيطاليا

قالت شركة «إيني» الإيطالية، اليوم، إن شركة «غازبروم» الروسية ستقوم بتخفيض إمدادات الغاز الطبيعي بشكل إضافي مع بدء عمليات صيانة دورية لخط أنابيب «نورد ستريم 1» تستمر لعشرة أيام متواصلة.

ووفقًا لما نقلته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية عن الشركة الإيطالية، فإن «غازبروم» ستزودها اليوم بكميات غاز تبلغ 21 مليون متر مكعب يوميا تقريبا، بينما بلغ المعدل على مدى الأيام الأخيرة الماضية حوالى 32 مليون متر مكعب يوميا، بحسب بيان الشركة.

إمدادات غازبروم للنمسا

ويصل جزء من إمدادات «غازبروم» من الغاز إلى إيطاليا عبر خط أنابيب الغاز العابر للنمسا TAG، ويصل جزء آخر عبر نورد ستريم 1 الذي أغلق رسميا بداية من اليوم لإجراء أعمال صيانة سنوية، وتشير الشبكة الإخبارية إلى أن هناك مخاوف تسري من إمكانية امتناع «غازبروم» عن استئناف ضخ الغاز بسبب تدهور العلاقات بين روسيا والغرب.

وذكرت وكالة «رويترز» عن مدير الهيئة المنظمة للطاقة في ألمانيا «كلاوس مولر» قوله إن بلاده لا تعرف ماذا سيحدث بمجرد الانتهاء من عملية صيانة خط الأنابيب.

تخفيض بنسبة 40%

يُذكر أن روسيا قد خفضت الشهر الماضي تدفق الغاز إلى 40% من الطاقة الإجمالية لهذا الخط من الأنابيب، مشيرة إلى أن ذلك بسبب بتأخر إعادة معدات يجري إصلاحها في كندا، كما أن خط أنابيب «نورد ستريم 1» وهو أكبر خط أنابيب منفرد بين البلدين ينقل 55 مليار متر مكعب سنويا من الغاز من روسيا إلى ألمانيا.