محمد منير يجري البروفات النهائية لحفله بحضور عازف الكلة عبد الله حلمي

يستعد الفنان محمد منير لإحياء حفل غنائي ضخم في مدينة الإسكندرية على شاطئ «جولدن جويل»، في منطقة سيدي جابر مساء غد الجمعة، بعد غياب 10 سنوات عن إقامة الحفلات هناك، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه.

محمد منير يجري البروفات النهائية لحفل إسكندرية

وانتهى الكينج محمج منير أمس من إجراء البروفات النهائية للحفل بحضور أعضاء فرقته، وكان من الملفت أثناء البروفات هو حضور عازف الكولة عبد الله حلمي في أول ظهور له بعد أزمته الصحية الأخيرة وخضوعه لجراحتين لاستئصال الحنجرة، بعد وجود ورم سرطاني.

بلاك تيما تشارك في حفل منير في الإسكندرية

كما حرص «منير» على دعوة فريق «بلاك تيما»، لحضور الحفل ومشاركته كضيوف شرف، وروج الفريق لذلك من خلال حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت أسعار تذاكر الحفل تتراح بين فئتين الأولى العادية وتبلغ 250 جنيها، أما فئة الـVIP قيمتها 450 جنيها.

آخر أعمال محمد منير

يذكر أن آخر أعمال محمد منير أغنية «أنا رايق» التي طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا وقت طرحها، كما حصدت 3 مليون و200 ألف مشاهدة، وهي كلمات الشاعر نور الدين محمد، وألحان أحمد عمار وتوزيع وميكس وماستر أسامة الهندي، وكانت واحدة من ضمن ميني ألبوم غنائي طرحه حينها.