الغزالي حرب: المواطن المصري صاحب هوية جامعة لا تعرف التشدد

قال الدكتور أسامة غزالي حرب، المفكر السياسي إن مصر سابقة لكل أمم الأرض وسبقت اليهودية والمسيحية والإسلام ولها إسهامات واسعة في الحضارة العالمية التي نكتشفها كثيرا، مبينا أن المصري الحديث إنسان شديد التحضر ويمارس ذلك دون الحديث الكثير ومنها تعامل المصري مع قضايا اللاجئين دون أي تمييز حيث يوجد في مصر ملايين السودانيين والسوريين والأفارقة وجنسيات عربية أخرى ولا يوجد أي تمييز ضدهم أو معسكرات لهم مخصصة، لافتا إلى أن المصري يحتضنهم جميعا دون أي مشاكل.

المصري هويته جامعة

وأضاف حرب خلال حواره في برنامج «حديث العرب»، الذي تقدمه الإعلامية القديرة درية شرف الدين، ويُعرض على شاشة «الأولى»، مساء اليوم الخميس، أن المصري لديه ثقة في هويته الجامعة التي تتسع للجميع ولا يخاف من تأثير أحد عليها، مؤكدا أنه يلتقي أحيانا باللاجئين السوريين ويسألهم عن إمكانية الرجوع فيرفضون، لأن مصر بها نوع كبير من الترحاب وهذا عكس مظاهر الكراهية ضد اللاجئين في أوروبا خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك المهاجرين السوريين في ألمانيا واليونان.

الإخوان عملوا على ضر الهوية

وأوضح المفكر السياسي، أن المصري يفخر بأن من يشرب من النيل يعود له مرة أخرى لأن هناك اعتقاد بأن مصر خيرها يتسع للجميع، لافتا إلى أن حكم جماعة الإخوان الإرهابية كان يضر هوية مصر وهم استثناء في تاريخ مصر لأن لديهم تعصب ديني عال لم يوجد في مصر على الإطلاق.