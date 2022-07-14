حالة الطقس غدا الجمعة 15-7-2022 في مصر

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة بين 1-2 درجة، حيث أنها تعتبر أقل من معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، وذلك نظرا لتأثر البلاد بكتل هوائية معتدلة قادمة على سطح البحر المتوسط، ويواجه كتل هوائية أخرى قادمة من طبقات الجو العليا، وهي عملت على اعتدال درجات الحرارة، مع زيادة نسب الرطوبة، وفقًا لما أعلنته الأرصاد في بيان صادر عنها، حيث كشفت حالة الطقس المتوقعة، غدًا الجمعة، الموافق 15 يوليو الحالي.

وتابع خبراء الأرصاد، أن طقس غدا الجمعة سيظل حارا ورطب خاصة على محافظات شمال البلاد وصولا إلى القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، في حين يسود طقس شديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد، ووسط وجنوب سيناء ومناطق البحر الأحمر، مع زيادة نسب الرطوبة في الجو، وذلك خلال ساعات الصباح، ومع بداية المساء يسود طقس معتدل ليلًا على جميع أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس غدًا الجمعة

كما حذرت الأرصاد الجوية، رواد الشواطئ بكل من الإسكندرية ومطروح ورأس البر وبلطيم وشمال الدلتا، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، بضرورة الابتعاد عن السباحة في الشواطئ المفتوحة، نظرا لارتفاع حركة الأمواج على البحرين الأحمر والمتوسط، مما قد يشكل خطرا على المصطافين لهذا يجب الحذر، خاصة مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على جميع مدن الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة

كشف خبراء الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة، والتي جاءت كما يلي وفق بيان الهيئة:

القاهرة 34 - 24

الإسكندرية 30 - 25

وادي النطرون 32 - 24

طنطا 34 - 25

شبين الكوم 34 - 24

دمنهور 33 - 24

بلطيم 30 - 23

مطروح 29 - 24

السلوم 30 - 24

سيوة 35 - 22

بورسعيد 31 - 25

دمياط 30 - 24

الزقازيق 33 - 24

المنصورة 33 - 25

الإسماعيلية 34 - 22

السويس 33 - 24

العريش 31 - 24

رفح 30 - 24

رأس سدر 33 - 25

نخل 33 - 20

نويبع 36 - 26

طابا 34 - 24

كاترين 33 - 18

الطور 34 - 26

شرم الشيخ 37 - 29

الغردقة 37 - 29

مرسى علم 37 - 27

الفيوم 35 - 24

بني سويف 35 - 25

المنيا 36 - 25

أسيوط 36 - 26

سوهاج 37 - 26

قنا 39 - 27

الأقصر 40 - 28

أسوان 41 - 28

إدفو 41 - 29

أبو سمبل 41 - 28

الوادي الجديد 38 - 27

شلاتين 36 - 26

أبو رماد 35 - 26

حلايب 33 - 28

رأس حدربة 32 - 28