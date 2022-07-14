تنشيط بطاقة التموين 2022.. 7 خطوات من بوابة مصر الرقمية

يبحث العديد من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية عن طريقة تنشيط بطاقة التموين 2022، خاصة مع صدور بطاقات التموين بدل الفاقد والتالف، إذ أنه بدون خطوة تنشيط وتفعيل البطاقة لا تتمكن ماكينة صرف الخبز والسلع من قراءة بيانات بطاقة التموين لمعرفة الحصة المقررة لها وعدد الأفراد المدرجين عليها.

خطوات تنشيط بطاقة التموين 2022 إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطوات تنشيط بطاقة التموين 2022 وتفعيلها إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

1 – الدخول على بوابة مصر الرقمية من متصفح جوجل العالمي.

2- اختيار خدمة التموين من بين الخدمات التي تقدمها البوابة.

3 - اختيارأيقونة تفعيل بطاقة التموين.

4 – ملء بيانات البطاقة التموينية.

5 – كتابة بيانات المستفيدين المدرجين على بطاقة التموين.

6 – الضغط على موافق.

7 – ثم الضغط على التالي.

8- ثم يتم إرسال رسالة عبر الهاتف المحمول المسجل على موقع بوابة مصر الرقمية بكود تنشيط بطاقة التموين.

فيما تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، طريقة أخرى لتنشيط وتفعيل بطاقة التموين من خلال إرسال رسالة نصية باللغة الانجليزية من الهاتف المحمول مدون بها رقم 1 إلى الرقم 9136، ليتم بعد ذلك استلام المواطن رسالة عبر الهاتف مدون بها الرقم السري والكود الخاص بالبطاقة التموينية.

موعد صرف الخبز والسلع التموينية بعد تنشيط البطاقة

وبعد إتمام خطوة تنشيط البطاقة، تتمكن الأسرة من صرف أول حصة لها من العيش البلدي المدعم بعد مرور 72 ساعة على خطوة تفعيل البطاقة، فيما يتم صرف أول حصة من السلع التموينية في الشهر التالي للتفعيل، وذلك بناء على قرار وزاري صادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.