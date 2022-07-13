بريد الوطن .. الأشواق تنتظر

لا القلب ينسى ولا الأشواق تنتظر

غاب الجميع وأنت الأهل والبشر

ما لى سواك على دنياى أعشقها

إن غبت يوماً تغيب الشمس والقمر

وإن ذكرتك تحلو خلف ضحكتنا

هذى السماء فيبكى الليل والسهر

أنا المعذب لا أهل ولا وطن

ولا رفيق ولا لحن ولا وتر

فإن كتبت فلى قلب يعاتبنى

يحكى هواها فرفقاً أيها القدر

يا رب جئتك والذكرى تعذبنى

بقلب طفل صغير كاد يحتضر

فهب لقلبى أنيساً لا يذكره

بمن يحن إذا ما الشوق يستعر

منصور حسين

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