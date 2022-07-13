بريد الوطن .. الأشواق تنتظر
كتب:
الوطن
09:32 م | الأربعاء 13 يوليو 2022
صورة تعبيرية
لا القلب ينسى ولا الأشواق تنتظر
غاب الجميع وأنت الأهل والبشر
ما لى سواك على دنياى أعشقها
إن غبت يوماً تغيب الشمس والقمر
وإن ذكرتك تحلو خلف ضحكتنا
هذى السماء فيبكى الليل والسهر
أنا المعذب لا أهل ولا وطن
ولا رفيق ولا لحن ولا وتر
فإن كتبت فلى قلب يعاتبنى
يحكى هواها فرفقاً أيها القدر
يا رب جئتك والذكرى تعذبنى
بقلب طفل صغير كاد يحتضر
فهب لقلبى أنيساً لا يذكره
بمن يحن إذا ما الشوق يستعر
منصور حسين
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