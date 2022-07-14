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محمود مسلم

بريد الوطن .. حنين

كتب:

الوطن
09:16 م | الخميس 14 يوليو 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

طيفك حبيبى

ف يوم قابلته فى السكة

بص ف عيونى جريت

مد الخطى مديت

ضهرى لحلمه اديت

وعند باب البيت

نادانى كالعادة

يا سكرة دايبة

يا قمرة فى سمانا

فتحت باب بيتنا

وعملت طرشانة

دق دق ورايا الباب

دق الفؤاد دقة

قومى افتحيله الباب

أنا قلت له لأ

لساك يا باب بتحن

وإن دق كفه تجن

وترقص المسامير

وتنط زى الجن

تجرى وتترجى

                                                                            سلسبيل الشعر 

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