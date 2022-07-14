رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. الرئيس الأمريكي السابق يعلن وفاة زوجته إيفانا ترامب

كتب:

محمد أيمن سالم
09:59 م | الخميس 14 يوليو 2022
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

أعلنت شبكة أخبار العربية، في خبر عاجل منذ قليل وفاة إيفانا ترامب، الزوجة السابقة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن عمر ناهز 73 عامًا.

كانت «إيفانا ترامب» الزوجة الأولى لدونالد ترامب، وأنجبت ثلاثة أطفال:« دونالد جونيور، وإيفانكا، وإريك ترامب».

وتزوجت إيفانا ترامب، التي نشأت في ظل الحكم الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا السابقة، من دونالد ترامب عام 1977، إلا أنهما انفصلا عام 1992.

اقرأ المزيد:

اقتحام الكابيتول.. «ترامب» طلب من المدعي العام مصادرة آلات التصويت

ترامب من ألاسكا: بايدن سرق الانتخابات الرئاسية الأمريكية

«جارديان»: مخاوف من رفض جونسون تسليم السلطة مثلما فعل ترامب

ترامب قادم.. مصادر ترجح إعلان ترشحه للرئاسة خلال 5 أشهر

7 مرشحين سيتنافسون على رئاسة «الجمهوري».. بينهم نائب ترامب السابق
بقلم محمد أيمن سالم