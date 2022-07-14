عاجل.. الرئيس الأمريكي السابق يعلن وفاة زوجته إيفانا ترامب

أعلنت شبكة أخبار العربية، في خبر عاجل منذ قليل وفاة إيفانا ترامب، الزوجة السابقة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن عمر ناهز 73 عامًا.

كانت «إيفانا ترامب» الزوجة الأولى لدونالد ترامب، وأنجبت ثلاثة أطفال:« دونالد جونيور، وإيفانكا، وإريك ترامب».

وتزوجت إيفانا ترامب، التي نشأت في ظل الحكم الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا السابقة، من دونالد ترامب عام 1977، إلا أنهما انفصلا عام 1992.