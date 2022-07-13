اقتحام الكابيتول.. «ترامب» طلب من المدعي العام مصادرة آلات التصويت

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث كان من أبرزها، طلب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب من المدعي العام السابق، مصادرة آلات التصويت بعد الانتخابات الرئاسية 2020، فيما شهد «البيت الأبيض»، لقاء بين بادين ونظيره المكسيكي، ووصف فيه الرئيس الأمريكي، المكسيك بـ الشريك المتساو.

وقال المدعي العام الأمريكي السابق بيل بار، إن رئيس البلاد السابق دونالد ترامب، طلب منه مصادرة آلات التصويت بعد الانتخابات الرئاسية 2020.

ووصف بار، خلال تقديم شهادته أمام لجنة التحقيق في اقتحام مبنى «الكابيتول» يوم 6 يناير 2021، ادعاءات ترامب وحلفائه بأن آلات التصويت تم التلاعب بها من قبل قوى أجنبية في الانتخابات بـ الهراء الكامل، موضحا أن رده على طلب الرئيس الأمريكي السابق، كان بأنه أمر مستحيل.

وأشار بار، إلى أن الادعاءات تم عرضها بطريقة مثيرة بحيث من الواضح أنها كانت تؤثر على الكثير من الناس لإقناعهم بوجود فساد ممنهج في النظام.

مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق: شاركت في تدبير انقلابات بدول أجنبية

بدوره، اعترف مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، جون بولتون، بمشاركته في تدبير انقلابات في دول أجنبية دون ذكر أسماءها.

وجاء اعتراف بولتون في معرض حديثه لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، عن اقتحام أنصار ترامب لمبنى «الكابيتول» في يناير من العام الماضي 2021. وأشار بولتون إلى أن الرئيس السابق كان يتردد بين فكرة وأخرى، وفي نهاية المطاف حرض المحتجين على مهاجمة «الكابيتول»، وهو طلب ذلك بلا شك.

وأشار بولتون، ردا عن محاولات الانقلاب التي كان يقصدها، إلى فنزويلا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، أن ترامب لم يكن مؤهلا بما يكفي لتنفيذ انقلاب مدبر بعناية.

ارتفاع عدد الأمريكيين المعتقلين في فنزويلا إلى 11 شخصا

من جانبها، سجنت السلطات في فنزويلا، 3 مواطنين أمريكيين، العام الجاري 2022، بينهم محام ومبرمج، بتهمة دخول أراضي البلاد بشكل غير شرعي، وفقا لما ذكرته شبكة وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية.

وبلغ عدد الأمريكيين المعتقلين في فنزويلا 11 شخصا بينهم موظفون في شركات نفطية وعسكريون أمريكيون سابقون.

بدوره، بحث رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، في «البيت الأبيض»، مع نظيره المكسيكي أندرس مانويل لوبيز أوبرادور، ملفات الهجرة والأمن والتعاون الاقتصادي.

وفي وقت سابق، شدد جو بايدن، على ضرورة معالجة ملف الهجرة بصفتها تحديا مشتركا، ووصف الرئيس الأمريكي، الجارة الجنوبية بـ الشريك المتساو مع بلاده.

«بايدن»: العلاقة القوية بين البلدين بالغ الأهمية لتقديم المساعدة لشعب أمريكا الشمالية

وقال بايدن، إن العلاقة القوية بين الولايات المتحدة والمكسيك، أمرًا بالغ الأهمية لتقديم المساعدة لشعب أمريكا الشمالية، مضيفا عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن كان من دواعي سروره الجلوس مع أوبرادور ومناقشة الشراكة الواسعة والعميقة بين البلدين.

وأضاف بايدن، أن سلطات بلاده منحت 300 ألف مكسيكي تأشيرات مؤقتة للعمل في الولايات المتحدة في العام الماضي 2021، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار بايدن، إلى أن الإدارة الأمريكية، بصدد استكشاف سبل عبور المهاجرين قانونيا من المكسيك وأمريكا الوسطى للعمل في بلاده، فيما دعا أوبرادور إلى برنامج جريء للتصدي لمشاكل الهجرة،