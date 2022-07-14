عادل أيوب: نخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتصديره للخارج

قال عادل أيوب، العضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، إن المصنع تأسس في عام 1980 على يد الرئيس الراحل أنور السادات مؤكدا أن طاقة المصنع كانت 6000 طن وحاليا أصبحت 21 ألف طن ويتم إنتاج 3200 طن سكر يوميا بخلاف المنتجات الأخرى من البنجر وغيرها والتي تصل إلى 120 ألف طن سنويا، مؤكدا أن الوصول لهذه الطاقات الإنتاجية الكبيرة جاء بعد زيادة المساحات المزروعة من البنجر وصولا إلى 630 ألف فدان بطاقة إنتاجية 1.8 مليون طن سكر في السنة، مشيرا إلى أنه يوجد مصنع في المنيا لبنجر السكر والدقهلية والنوبارية والفيوم وشركة القناة غرب غرب المنيا التي سيتم إنشاء مصنع عملاق فيها للغاية.

قدرة المصنع الجديد

وأضاف أيوب خلال حواره في برنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، ويُعرض على شاشة «الحياة»، مساء اليوم الخميس، أن المصنع الذي سينشأ في القناة سيعمل على 180 ألف فدان بنجر وهذا رقم ضخم للغاية، لافتا إلى أن مصر ستحقق بعدها الاكتفاء الذاتي للسكر وتصديره للخارج، مبينا أن مصنع دلتا السكر يخدم على 70 ألف مزراع حيث يتم التعاقد مع المزراع عبر إعطائه البذور والاتفاق على خطة التوريد وقلع المحصول.

إشراف المصانع

وأوضح العضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، أنه في كل منطقة زراعية يوجد إشراف من المصنع ومهندسين للإشراف على المزراعين، مشيرا إلى أن المصنع يتعامل مع 120 ألف فدان لإنتاج السكر من الأراضي المنتجة من الفلاحين، ويحصل الفلاح على مستحقاته خلال 48 ساعة فقط ويتم أحيانا تحويل الأموال إلى حساب الفلاح في البنك من أجل تطبيق أي وسيلة مناسبة له، مبينا أن موسم الحصاد يبدأ في فبراير كل عام.