على الألفي: «اتفقت على أغنيتين وفوجئت بفنان آخر أخدهم»

قال الفنان علي الالفي إنه فوجئ بعد اتفاقه على أغنيتين بإحداهما بصوت فنان آخر، وعندما بحث وراء الأمر وجد أن الفنان نفسه سوف يقوم بغناء الأغنية الأخرى.

وكتب علي الألفي قائلا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «النهاردة صفحة جديدة من كتاب كل شيء قسمة ونصيب، وأغنيتين متفق عليهم ومسجل الجايدات بتاعتهم وكانوا إنتاج وألحان ملحن من دولة شقيقة، وفضلنا على اتفاقنا وأنا منتظر نمشي خطوة جديدة وهو بيقول إحنا على اتفاقنا بس عندي ظرف مأخرنا، وأنا صابر، النهاردة سمعت واحدة منهم بصوت زميل ولما سألت عرفت أن التانية كمان هتنزل، الحمد لله».

برنامج علي الألفي

وفي مايو الماضي، أعلن الفنان علي الألفي عبر حسابه على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» خوضه تجربة تقديم البرامج لأول مرة عبر موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب».

ونشر علي الألفي برومو تشويقي لبرنامجه «الكومبو مع علي الألفي»، وعلق عليه قائلًا: «وأخيرًا حلم قديم بيتحقق، انتظرونا في أول حلقات برنامجي الكومبو يوم الجمعة الجاية 20 مايو، وبوعدكم بمفاجأة».

أزمة علي الألفي الصحية

وخضع علي الألفي في مارس الماضي لعملية جراحية كشف عنها عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلاً: «صباح الخير، الحمد لله رب العالمين، إمبارح عملت عملية جراحية في بورسعيد، وخلصت من مشكلة كانت مزمنة بقالها وقت طويل، الحمد لله لسه قاعدين لكم نرازي عالهامش، والشبه بيني وبين أبويا بدأ يبقي مرعب للعيلة».