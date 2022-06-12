علي الألفي: أجريت عملية تكميم بعد زيادة وزني إلى 140 كيلو

تحدث الفنان علي الألفي عن بداية دخوله الوسط الفني، بالاضافة إلى إجرائه عملية تكميم للمعدة بعد زيادة وزنه بصورة ملحوظة، موضحًا أنه أضاع سنوات من عمره بسبب استغراقه في دراسة الهندسة والعمل بها طوال 8 سنوات.

سبب دخول على الألفي الوسط الفني

وأضاف علي الألفي، خلال حواره ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، الذي تقدمه الفنانة منى عبدالغني والإعلاميتين هبة الأباصيري وإيمان عز الدين على قناة «CBC»، أنه قرر السعي وراء حلمه بعدما أخبر والده أن دراسته للهندسة كانت من أجل إرضائه فقط.

كما فاجئ الفنان علي الألفي الفنانة منى عبدالغني بأداء أغنية قديمة من أغانيها، وهو ما ردت عليه الفنانة ضاحكة: «هتقولي مكنتش اتولدت».

سبب إجراء علي الألفي عملية تكميم

كشف الفنان على الألفي عن تجربته القاسية مع الاكتئاب ووصول وزنه إلى 140 كيلوجراما، إذ اضطر لعمل عملية تكميم معدة حتى يتمكن من إنقاص وزنه.

كما أوضح أنه لم ينجح في قصة حبه لأسباب عدة، ولكنه يؤمن دائمًا بالنصيب والقدر.

محطات في حياة علي الألفي

بدأ الغناء في سن مبكرة درس وتخرج في كلية هندسة جامعة قناة السويس، وحصل على لقب سوبر ستار جامعة قناة السويس بعد حصوله على لقب أفضل صوت على مستوى الجامعة لأربع سنوات متتالية.

بدأ مشواره الاحترافي بعد التخرج حيث انتقل للقاهرة، و بدأ الغناء مع الفرق الشابة التي تقيم عروضها في ساقية الصاوي ودار الأوبرا المصرية، ثم بدأ في تكوين مشروعه الغنائي الخاص وأحيا مجموعة من الحفلات منفردا.