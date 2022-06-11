الفنان علي الألفي: تركت العمل في الهندسة من أجل الغناء «فيديو»

قال الفنان علي الألفي، إن الإنسان يحرص على العمل بعد التخرج من الجامعة للحصول على المال الكافي للحياة، ما يعني أنه من الصعب أن يجد الإنسان الوقت ليحقق فيه ما يتمناه، متابعًا: «كان نفسي أدرس مزيكا لكن في بورسعيد مفيش معهد الموسيقى العربية وكان في كليات تربية موسيقية فقط، وأكيد مش زي المعهد المتخصص في المزيكا، وبنحاول نسعى ونلحق اللى باقي من حياتنا».

«الألفي»: درست الهندسة وعملت فيها 15 سنة

وأوضح «الألفي»، خلال استضافته في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» مع الإعلاميات إيمان عز الدين، هبة الأباصيري، منى عبد الغني، والمذاع على فضائية «cbc»، أنه درس الهندسة لمدة 7 سنوات، وعمل في مجال الهندسة نحو 15 عامًا: «قدمت استقالتي بعد 15 سنة في الهندسة وقلت لوالدي إنى درست وأشتغلت عشان أحقق لك حلمك، وجه الوقت اللي أحقق حلمي أنا فيه، وأشتغل الحاجة اللى بحبها».

بدأ الفن بفوازير نيللي وشيرهان

وأشار «الألفي» إلى أنه بدأ الغناء منذ طفولته، وقدم على مسرح المدرسة فوازير نيللي وصفاء أبو السعود وهو في الصف الثاني الابتدائي في عيد الطفولة، متابعًا: «شاركت بالغناء في حفلات الجامعة والمحافظة، وحصلت على لقب أفضل صوت في الجامعة لمدة 4 سنوات متتالية».

وتابع الفنان على الألفى: «نفسي أغني مع الفنان صابر الرباعي، لأنه فعلا فنان مبدع ومكتمل فنيا»

وقدم الفنان على الألفى باقة من الأغاني القديمة لجمهور البرنامج منها أغاني الفنانة وردة الجزائرية وسيد مكاوي.