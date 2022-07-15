«الدلتا للسكر»: قادرون على طرح منتج بجودة 100% دون شوائب

قال الدكتور كمال الطنطاوي، مدير عام الجودة وسلامة الغذاء، إن يتم التأكد من عدم بدء حصاد البنجر إلا بعد انتهاء المدة البينية لتأثير المبيدات، مضيفًا أنه بعد ذلك تجرى عمليات التحليل للبنجر للتأكد من خلوه من أي شوائب كيميائية قد تضر بصحة الإنسان، ثم تحول العينات للمعمل لتحديد نسبة السكر والشوائب وتحديد جودة البنجر.

تسلم محصول البنجر والتعامل معه من خلال الباركود

وأوضح «الطنطاوي» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه يتم تسلم محصول البنجر والتعامل معه من خلال الباركود المتبع من خلال نظم التحول الرقمي والحوكمة التي تتبعها الحكومة المصرية في جميع مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن إدارة الجودة تتضمن 15 كيميائيا لفحص عينات البنجر.

جميع مراحل صناعة السكر تتم مراقبتها عن طريق الأرقام الالكترونية

وأشار « الطنطاوي » إلى أن جميع مراحل صناعة السكر تتم مراقبتها عن طريق الأرقام الالكترونية من خلال سحب عيانات من كل مرحلة للتأكد من سير العملية الصناعية وفقا لما هو مخطط لها، مضيفا أن أي مشكلات في عملية التصنيع يتم علاجها بشكل فوري.

وأضاف «الطنطاوي» أن الشركة تعد من المساهمين في الأمن القومي الغذائي حيث تنتج ما يكفي الاحتياطي الاستراتيجي لمدة 6 أشهر على الأقل.

وأكد أن الشركة تدعم جميع العاملين بها لاستكمال دراستهم العليا في مجال صناعة السكر، لافتا إلى أن الإنتاج يخرج من المصنع على أعلى جودة وفقا للاحتياجات المحلية والدولية، وجميع المنتجات مطابقة للمواصفات القياسية، وننتج أنواعا مخصصة لشركات الأدوية والمواد الغازية بجودة تصل إلى 100% بدون شوائب.