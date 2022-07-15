طلاب الثانوية يشتكون من مواكب الأفراح بشوارع المنيا: «مش عارفين نذاكر»

اشتكى طلاب الثانوية العامة المقيمين في القري والعزب والنجوع وبعض المناطق والأحياء الشعبية الكائنة في مدن ومراكز محافظة المنيا من الإزعاج والقلق الذي تسببه مواكب الأفراح وحفلات الزفاف التي تقام بالشوارع بشكل يومي، والتي تستخدم مكبرات الصوت، وتستمر حتى منتصف الليل، مطالبين الوحدات المحلية بالتدخل للحد من هذا الإزعاج وإنهاء الأفراح مبكرًا حتى انتهاء الامتحانات.

حفلات زفاف تستمر حتى الصباح

وقال أيمن محمود من أهالي ديرمواس، إن مواكب الأفراح وحفلات الزفاف تتم بشكل يومي في قري المركز الذي يقع أقصي جنوب محافظة المنيا، وتقام الأفراح في الشوارع وبعض المناطق الشعبية وتستمر حتي الساعات الأولي من الصباح، الأمر الذي يزعج ابنه الذي يؤدي امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن الأفراح والمواكب التي تجوب الشوارع في حفلات الزفاف تزيد خلال الأعياد والأجازات، مطالبا الوحدة المحلية بإنهاء تلك الأفراح مبكرًا.

استخدام مكبرات الصوت في الشوارع

وأضاف ياسر خلف، من أهالي ديرمواس، أن أولياء الأمور قلقون على أبنائهم الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة بسبب انتشار الأفراح ومواكب الزفاف في كل مكان، موضحًا أنه لا يطالب بإلغائها لأن هناك بسطاء لايستطيعون تأجير قاعات أفراح بمبالغ باهظة لكن يجب وضع توقيت محدد لإنهائها لان البعض لايراعي ظروف الطلاب الذين يؤدون الإمتحانات ويزعجون الطلاب بمكبرات الصوت المحملة علي سيارات تجوب الشوارع أثناء فترات الراحة أو المذاكرة.

وقال عدد من طلاب الثانوية العامة في المنيا، ومنهم علي محمود، إن أوقات المذاكرة تكون في فترات الليل التي تتزامن مع إقامة الأفراح، حيث أن الحر الشديد في فترة النهار يجبر الطلاب علي استغلال فترة الظهيرة للراحة والمذاكرة تكون ليلا وتستمر حتي الساعات الأولي من الصباح لكن مواكب الأفراح العشوائية تزعجهم.

ويؤدي 39 ألف و98 طالب وطالبة، إمتحانات الثانوية العامة، داخل 114 لجنة على مستوي جميع مراكز محافظة المنيا، ويتفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور محمد حلمي رئيس المدينة، والدكتور علي عبد السلام مدير الإدارة التعليمية اللجان بشكل مستمر للمتابعة وإزالة أي عقبات.