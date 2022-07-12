حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء وتعديات الزراعات بمراكز المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات الخدمية ومجالس المدن، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الاضحى المبارك، من خلال خطة متكاملة، على رأسها متابعة ملف التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشدداً على الاستمرار في تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مؤكدا على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، مشيراً إلى أن الدولة تولى اهتمام كبيرا بملف إزالة التعديات، وهناك جهود مكثفة لإنهاء أشكال التعديات بالمحافظة في أقرب وقت.

مخالفات بناء على الأراضي الزراعية

من جانبها، أزالت الوحدة المحلية لمركز ملوي، 3 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وبدون ترخيص، منها حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بحي جنوب المركز، وحالتي تعد بالبناء على أملاك الدولة بقرية بني روح التابعة لمجلس قروي ابشادات.

رصد التعديات بالبناء المخالف

ونفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، إزالة حالتي تعدي على أملاك الدولة بنطاق المركز وبحوض كفر خزام، كما تواصل الوحدة المحلية لمركز مغاغة، رصد التعديات بالبناء المخالف، حيث تم إزالة 3 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية في المهد، حيث تم التحفظ على معدات وأدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوقفت الوحدات المحلية لمركزي المنيا وسمالوط، أعمال شدة خشبية للبناء بدون ترخيص، منها حالة بقرية تلة التابعة لمركز المنيا، وأخرى بقرية العمودين بمركز سمالوط.