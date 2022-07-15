عادات خاطئة تسبب زيادة استهلاك الكهرباء.. احذرها

في كثير من الأحيان يعاني العديد من المواطنين من ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء أو نفاد كارت شحن العداد مسبق الدفع بسرعة، وخصوصا في فصل الصيف مع زيادة استخدام التكييف، الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن العادات الخاطئة التي تجعلهم يستهلكون كهرباء زائدة حتى يتوقفون عنها.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير العادات الخاطئة التي تؤدي لارتفاع قيمة أو الفاتورة أو نفاذ كارت شحن عداد الكهرباء بشمل سريع، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كالتالي:

عادات تتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء في منزلك

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على توعية المواطنين بشكل دائم ومستمر بالسلوكيات التي قد تتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء، وفيما يلي بعض السلوكيات التي يجب التوقف عنها:

- الاعتماد على الفرن الكهربائي بشكل مبالغ فيه لإعداد الطعام وتسخينه، وعند استخدامها يفضل تجنب تكرار فتحه للاطمئنان على الطعام، لأن فتح الباب يخفض درجة الحرارة 25 درجة وبالتالي يحتاج طاقة أكثر للعمل، وينصح باستخدام المايكرويف في تسخين الأكل بدلًا من الفرن، لأنها تستهلك وقتًا أقل، وبالتالي طاقة أقل

- ترك فيش الأجهزة الإلكترونية موصلة بالكهرباء في الحاجه وعدم الحاجه، ويعد ذلك تصرفا خاطئا لأنه يستهلك الطاقة حتى عند إيقاف تشغيل الأجهزة، لذلك يجب فصل كل الأجهزة سواء التليفزيون أو الكمبيوتر أو شواحن الهواتف عن الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها.

- ترك الإضاءة، يعتبر ترك الإضاءة مفتوحة من أكثر التصرفات الخاطئة والتي تهدر من الطاقة الكهربائية، رغم أنه يمكن بكل سهولة إغلاق الأنوار من أجل توفير الكهرباء.