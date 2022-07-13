عادات خاطئة تؤدي لسرعة نفاذ كارت عداد الكهرباء.. احذرها

مع ارتفاع درجات حرارة الصيف، يزيد الضغط على استخدام الأجهزة الكهربائية خاصة الثلاجات أو الديب فريز والتكييفات والمبردات المختلفة، وهي أجهزة لا غنى عنها في المنازل المصرية خاصة خلال الصيف.

وفي هذا الإطار، حرص جهاز مرفق تنظيم استهلاك الكهرباء، على وضع عددا من النصائح والإرشادات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للتقليل من معدلات استهلاك الكهرباء، خاصة بالنسبة لمستخدمي كروت العدادات الكودية الجديدة، أو عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.

طرق خاطئة تزيد من معدل استهلاك الكهرباء

- عدم اعتماد شريحة كبيرة من أصحاب العدادات مسبقة الدفع على استخدام لمبات الليد الموفرة لاستهلاك الكهرباء في إضاءة المنازل.

- عدم إغلاق النوافذ والأبواب أثناء تشغيل التكييفات داخل المنازل، مما يزيد من معدلات استهلاك الكهرباء.

- تجاهل إغلاق التكييفات عند مغادرة الغرفة أو المنزل، بنحو 15 دقيقة على الأقل.

- تشغيل شريحة كبيرة من المواطنين السخان الكهربائي قبل فترة طويلة من استخدامه.

- عدم استخدام غسالات الأطباق بكامل حمولتها، إذ إنه عند تشغيلها على كميات صغيرة من الأطباق أو أدوات المائدة، يؤدي ذلك إلى تشغيلها عدة دورات ممتالية، ما يزيد من معدلات استهلاك الكهرباء، لهذا يفضل أن يتم تشغيلها مرة واحدة فقط يوميًا في نهاية اليوم.

- تشغيل الغسالة الأوتوماتيك لغسل الملابس على المعدلات الشديدة الحرارة، وهذا يزيد من معدلات استهلاك الكهرباء.

ترك باب الثلاجة مفتوحًا

- ترك باب الثلاجة مفتوحًا لفترات زمنية طويلة.

- وضع الأطعمة الساخنة في الثلاجة يزيد من معدلات الاستهلاك.

- تشغيل المصابيح الكهربائية خلال ساعات النهار وعدم الاعتماد على ضوء الشمس.

- ترك فيش الأجهزة الكهربائية في القابس بعد انتهاء الحاجة اليها.

- زيادة الاعتماد على الفرن الكهربائي في عملية نضج الطعام.